متحدث التجارة: السماح بعمل المطاعم والمقاهي من خلال التطبيقات وقت «منع التجول»

طالب بإبلاغ هيئة الغذاء والدواء حال عدم توفر الكمامات
قال متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، إنه بدءًا من يوم غد الأحد، سيسمح بالعروض والتخفيضات في المحلات التجارية والمولات، مُشددًا على استمرار منع عروض التذوق داخل المحل أو المركز.
وفي تصريحات لـ«الإخبارية»، أشار إلى أنه تم ضبط 15 ألف مخالفة خلال 3 أشهر الماضية، 5 آلاف منها مخالفة غلاء ورفع الأسعار.
وأضاف الحسين، سيتم السماح بعمل المطاعم والمقاهي من خلال التطبيقات وقت تنفيذ قرار منع التجول، لافتًا إلى أنه منذ بدء منع التجول تم تحويل التطبيقات لتشمل توصيل طلبات مختلفة.
وطالب متحدث التجارة، المستهلك بإبلاغ الوزارة حال رصد المستهلك ارتفاع في أسعار الكمامات الطبية، وفي حال عدم توفر الكمامات يتم إبلاغ هيئة الغذاء والدواء.
وأشار إلى أنه تم السماح لدخول المراكز التجارية لمن دون 15 عامًا مع عوائلهم.
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