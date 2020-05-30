بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تستكمل جاهزيتها لفتح أكثر من 90 ألف مسجد.. الأحد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جميع التجهيزات لافتتاح أكثر من 90 ألف مسجد وجامع في مختلف مناطق المملكة، تنفيذًا للأمر السامي بفتح جميع المساجد غدًا الأحد، ما عدا مساجد مكة المكرمة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة أوضحت فيه أن فرق الصيانة والتشغيل والتعقيم، أنهت كافة الاستعدادات لفتح المساجد بعد تعقيمها ونظافتها وصيانتها ووضع اللوحات التعليمية للأخذ بالإجراءات الاحترازية التي توافق القرارات الصادرة من وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

ولفتت الوزارة إلى أنها أعدَّت خطة إعلامية توعوية تواصل تنفيذها بالتعاون مع القنوات والإذاعات والصحف الورقية والإلكترونية وعبر منصاتها الرقمية وبوابتها الإلكترونية، وبمشاركة علماء ودعاة وأئمة المساجد والجوامع بمناطق المملكة لنشر التعليمات والإجراءات الاحترازية بلغات عالمية.

وذلك لحث أئمة ومؤذني المساجد والمصلين على الالتزام بتلك التعليمات، ومنها الوضوء في المنزل، وغسل اليدين جيدًا، واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد وبعده، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال، أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة، وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين كل مصلٍّ وآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عامًا، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها.

وأكدت الوزارة انتهاءها من طباعة ربع مليون لوحة للتعليمات الإرشادية بلغات عالمية، بدأت بتوزيعها في مساجد وجوامع المملكة لنشر الوعي لدى مرتادي المساجد بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية لتوقي فيروس «كورونا المستجد».

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ووجهت الوزارة كافة الجمعيات ومكاتب الدعوة والإرشاد المعنية بدعوة الجاليات، التي يزيد عددها عن 420 مكتبًا تعاونيًّا، بمضاعفة جهدها في توعية الجاليات على اختلاف لغاتهم عبر المنصات الإلكترونية والبروشورات التوعوية، ومقاطع الفيديو التعليمية لنشر الوعي لديهم عند الذهاب للمساجد.

ولفتت الوزارة إلى أنها وجهت كافة فروعها بمناطق المملكة بتكثيف الجولات الرقابية بمشاركة مديري الفروع وأكثر من أربعة آلاف مراقب؛ للوقوف على احتياجات المساجد، ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والرفع بتقارير يومية عن المخالفين، فيما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تعيين كافة المراقبين بالمناطق للوظائف التي أُعلن عنها مسبقًا.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنها مستمرة في عمليات النظافة والتعقيم عبر الشركات الوطنية الرائدة في جميع المساجد والجوامع المشمولة بالعقود وغير المشمولة وفق أعلى معايير الجودة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع الوزارة لسلامتهم والإبلاغ عن جوانب القصور في الخدمات المقدمة أو تقديم المقترحات أو الاستفسارات عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد (1933).

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