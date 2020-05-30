باستثناء 4 فئات.. الأحوال المدنية تستقبل الجمهور غدًا الأحد

أعلنت "الأحوال المدنية"، بدء عملها يوم غد الأحد، واستقبال المستفيدين الذين تستدعي الحاجة حضورهم إلى مكاتبها بعد حصولهم على حجز موعد مسبق عبر منصة "أبشر"، مؤكدة عدم استقبال أي مستفيد لا يحمل موعدًا مسبقا؛ تماشيًا مع التدابير الوقائية.

وأكدت "الأحوال المدنية"، أن تلك الضوابط تأتي وفق خطة عودة العمل لمقراتها كافة باستثناء مكاتب مدينة مكة المكرمة، التي سيتم رفع تعليق الحضور عنها في تاريخ 29 شوال الجاري، لافتة إلى أن عودة عمل المكاتب جاءت بعد صدور الموافقة الكريمة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية.

وأوضحت "الأحوال المدنية"، أن عودة الموظفين ستكون وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة؛ حيث ستتم ـ بداية من الغد الأحد ـ عودة الموظفين والموظفات لمباشرة مهامهم، حسبما ورد من نسب لعودة الموظفين التدريجية، وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.

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وشددت "الأحوال المدنية" على جميع المواطنين والمواطنات الذين تدعو الحاجة لضرورة مراجعتهم لمكاتب الأحوال المدنية، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، مثل إلزامية لبس الكمام، والمحافظة على التباعد داخل المقر بمسافة لا تقل عن مترين، وعدم استقبال المرافقين للمستفيد من الخدمة، كما تم تحديد فئات يمنع استقبالها حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع، وهم: كبار السن ممن يبلغ عمرهم 65 سنة فأكثر، وذوو الأمراض المزمنة والحوامل، ومن تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة والكحة وضيق التنفس.

ودعت الأحوال المدنية هذه الفئات إلى التواصل مع مركز العناية بالعملاء لتقديم الحلول المناسبة بحسب طبيعة الخدمة المطلوبة عبر الاتصال على الرقم الموحد (920022133)، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مشيرة إلى أنه بإمكان المواطنين إنجاز عدد من خدمات الأحوال المدنية المقدمة "عن بُعد"؛ عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر"، وطلب إيصال عدد من الوثائق إلى العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارتها.

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