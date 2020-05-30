بمشاركة وزير الصحة.. أمير جازان يُدشّن «عن بُعد» مستشفى العارضة الجديد

دشَّن أمير منطق جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم السبت، «عن بُعد»، المبنى الجديد لمستشفى محافظة العارضة العام.

واستمع أمير المنطقة من وزير الصحة عبر الاتصال المرئي، إلى شرح مفصل عن المبنى الجديد الذي تبلغ تكلفته الإجمالية أكثر من 45 مليونًا و500 ألف ريال، وبسعة سريرية بلغت 50 سريرًا، وما سيوفره المستشفى من خدمات لأبناء محافظة العارضة والمراكز والقرى التابعة لها، والمقيمين فيها من خدمات صحية، وغيرها من الخدمات والأعمال التي تقوم بها المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان لخدمة أبناء المنطقة.

ونوه الربيعة بمتابعة أمير المنطقة ونائبه مختلف الأعمال والمهام التي تقوم بها الوزارة والمشروعات التي تنفذها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

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في السياق ذاته، اطلع أمير المنطق على العرض المُقدَّم من المدير العام للشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، حول المستشفى الذي تم تجهيزه بأفضل المعدات الطبية، وما يتضمنه من عيادات وأقسام تشمل مختلف العيادات الطبية، إضافة إلى أقسام العناية المركزة، والتنويم، والطوارئ، والأشعة والمختبر، وغيرها من المرافق الخدمية الأخرى.

وأعرب أمير المنطقة عن سعادته بتدشين العمل بالمبنى الجديد لمستشفى العارضة العام, وما استمع إليه من وزير الصحة، وما شاهده خلال التدشين، موجهًا الجميع بالعمل الجاد، ومضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لأبناء المحافظة وغيرها من محافظات المنطقة.

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