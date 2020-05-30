بالصور.. "البيئة" تكشف سبب الروائح الكريهة في عسير.. وترصد مخلّفات صلبة في المدنية المنورة

رصدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلقاء مخلفات صلبة بالمدينة المنورة، فيما باشرت بلاغًا حول حرق مخلفات دواجن وتصاعد روائح كريهة في المنطقة الجنوبية.

وعبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أوضحت الهيئة، أن فرق التفتيش البيئي بفرع الهيئة بالمدينة المنورة، قامت بجولات رقابية على محاجر الجبس بمحافظة ينبع، حيث تم رصد إلقاء المخلفات الصلبة بشكل عشوائي، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

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وفي السياق ذاته، قالت: إن فرع الهيئة بالمنطقة الجنوبية تلقى بلاغًا عن حرق مخلفات دواجن وتصاعد أدخنة وروائح كريهة، مؤكدة أنه تمت مباشرة البلاغ، واتخاذ اللازم حيال ذلك، بمركز الصفية التابع لمنطقة عسير.

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