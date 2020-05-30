بالفيديو.. الصحة: صالونات التجميل والحلاقة لن تعود إلا بعد السيطرة على «كورونا»

القرار يتوقف على معدل انتشار الجائحة
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي، بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية؛ لن تعود حتى يتم السيطرة على الوباء تمامًا.
وصرَّح عسيري بذلك لـ«الإخبارية» قائلًا: «هناك تقييم مستمر لمعدل انتشار المرض، وبناءً عليه يتم تحديد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها»، لافتًا إلى أن بعض الأنشطة التي تحظى بتقارب جسدي كبير مثل صالونات الحلاقة ستكون آخر الأنشطة المسموح بعودتها للعمل مجددًا، وهذا يتوقف على طبيعة الوضع الوبائي لـ«كورونا المستجد».
وأكد عسيري أن تلك الأنشطة لن تعود حتى بعد نهاية شوال، ولن يتم السماح بممارسة أعمالها إلا بعد التأكد من السيطرة على المرض تمامًا.
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