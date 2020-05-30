«الصحة»: نسبة التعافي من «كورونا» بالمملكة 71% والوفيات 0.57%

أعلنت وزارة الصحة أنه جرى تسجيل (1618) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID–19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (83 ألفًا و384) حالة.

ومن بين هذه الحالات يوجد حاليًّا (24 ألفًا و21) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منهم (441) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما سجلت (1870) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (58 ألفًا و883) حالة.

وبينت أن الحالات المسجلة –وعددها (1618) حالة–42% منها تعود لسعوديين، و58% لغير سعوديين، و30% من الحالات من الإناث، و70% من الذكور، وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 13%، والبالغون 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سُجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (679)، وجدة (247)، ومكة المكرمة (105)، والهفوف (101)، والدمام (84)، والخبر (64)، والمدينة المنورة (45)، وبريدة (33)، والقطيف (25)، والظهران (24)، والجبيل (19)، والمضة (14)، والطائف (13)، ورأس تنورة (12)، وتبوك (12)، والبكيرية (10)، والجفر (9)، وحائل (8)، وجازان (7)، وينبع (6)، وخميس مشيط (6)، وبيش (6)، ومحايل عسير (5)، وشرورة (5)، وصفوى (4)، وحفر الباطن (4)، ورابغ (4)، ونجران (4)، وسكاكا (3)، والموية (3)، والدوادمي (3)، ووادي الدواسر (3)، وبلجرشي حالتان، والبدائع حالتان، وعيون الجواء حالتان، والسحن حالتان، والمجاردة حالتان، والنماص حالتان، وظهران الجنوب حالتان، وبقيق حالتان، والعارضة حالتان، وعرعر حالتان، وعفيف حالتان، والخرج حالتان، وحريملاء حالتان، وحالة واحدة في كل من الرس، وعنيزة، والقوز، والقريع، ورنية، وأبها، وسراة عبيدة، وبيشة، والبطحاء، والنعيرية، وسلوى، وأبو عريش، والطوال، والدائر، وصبيا، والكامل، وخليص، والمزاحمية، والقويعية، والسليل، وضرماء، وحوطة بني تميم، ومرات، ورويضة العرض، وساجر.

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كما بلغ عدد الوفيات (480) حالة، بإضافة (22) حالات، منها حالة لسعودي في الرياض، و(21) حالة لغير سعوديين في مكة المكرمة، والرياض، والمدينة، وجدة، والطائف، وبريدة، والهفوف، وأغلبهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ حيث بلغت نسبة التعافي 71% ونسبة الوفيات 0.57%.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID –19) حول العالم بلغت (5 ملايين و945 ألفًا و737) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (مليونين و507 آلاف و354) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو (365 ألفًا و368) ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (19 ألفًا و104) فحوص جديدة ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (806 آلاف و569) فحصًا.

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