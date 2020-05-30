شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:54 مساءً, 30 مايو 2020 م المناطق _ واس صرَّح المُتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً اليوم عن العثور على لغمٍ أرضي بأحد الأودية، جرفته السيول المنقولة من الأراضي اليمنية، حيث تم انتقال جهات الاختصاص والتعامل معه بإبطال مفعوله دون حدوث أي ضرر ولله الحمد، كما تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان: إبطال مفعول لغم أرضي بأحد الأودية جرفته سيول منقولة من الأراضي اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.