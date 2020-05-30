شكرا لقرائتكم خبر عن «المقبل» للشرقية.. ضم فروع «الخدمة المدنية» لـ«العمل» بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، عن ضم فروع وزارة الخدمة المدنية بالمناطق إلى فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمناطق، وتعديل مسماها إلى فروع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. وقررت تكليف كل من، على بن حسن مدير عام فرع الوزارة بالرياض، فهد بن رشيد، لمكة المكرمة، عبد الله بن غازي، للمدينة المنورة، عبد الرحمن بن فهد على المقبل، مدير عام فرع الوزارة بالشرقية، فهد بن محمد، للقصيم، هادي بن عايض لعسير، أحمد بن محمد لجازان، فريح بن محمد لحائل، محمد بن عبد الله لتبوك، بدر بن زعبل للحدود الشمالية، عبد الله بن محمد، لنجران، نابل بن عبد العزيز للجوف، وشائق بن محمد مدير للفرع فى الباحة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «المقبل» للشرقية.. ضم فروع «الخدمة المدنية» لـ«العمل» بالمناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.