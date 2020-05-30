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رجل أمن يساعد مواطنًا مسنًّا في ربط كمامته الطبية

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2020-05-30

رجل أمن يساعد مواطنًا مسنًّا في ربط كمامته الطبية

ضمن الاحترازات الوقائية لمنع تفشي

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل

وثقت عدسة المصور الفوتوغرافي وعضو نادي تهامة الضوئي فارس طيران، أحد رجال الأمن بمحايل عسير وهو يساعد مواطنًا مسنًّا في ربط الكمامة الطبية ضمن الاحترازات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وعكست تلك الصورة الإنسانية جهود رجال الداخلية المستمرة لحماية المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

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وكانت وزارة الداخلية قد فرضت غرامة قدرها 1000 ريال في حالة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي أو من يرفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص.



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