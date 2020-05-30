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شكرا لقرائتكم جوامع ومساجد محايل عسير تستقبل المصلين بعد التنظيف والتعقيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جوامع ومساجد محايل عسير تستقبل المصلين بعد التنظيف والتعقيم
لتوفر الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - محايل
أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة محايل عسير، بالتعاون مع بلدية المحافظة، جاهزية جوامع ومساجد المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، لاستقبال عودة المصلين يوم غدٍ، حيث يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية لسلامة المصلين.
وأوضحت الإدارة أنها تتابع تهيئة الجوامع والمساجد بالمحافظة لعودة المصلين من خلال أعمال التنظيف والتعقيم التي شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتعقيم الفرش والأرضيات والأبواب والنوافذ والدواليب والجدران الداخلية، بالإضافة إلى توفير الاشتراطات الصحية والوقائية لضمان سلامة مرتادي بيوت الله من خلال وضع علامات التباعد بين المصلين وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.
كما تم رفع المصاحف والكتب من الجوامع والمساجد، وإغلاق ثلاجات المياه والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة تطبيق جميع الإجراءات المتبعة والصادرة من الجهات ذات العلاقة وعدم التهاون في ذلك لسلامة المصلين.
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