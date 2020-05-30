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6600 جامع ومسجد في جازان جاهزون لاستقبال المصلين غدًا
تم اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين
متابعات الخليج 365- جازان
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان تجهيز 6600 جامع ومسجد، بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها، من خلال فرق الأمانة وفرق الصيانة والفرق التطوعية بالمنطقة.
ونفذت الفرق الميدانية أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد وساحاتها ومواقف السيارات فيها واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين التي جرى تنفيذها؛ وذلك امتثالًا لما أقرّته الحكومة الرشيدة بإعادة استئناف الصلاة في المساجد وعودة الحياة الطبيعية لها.
وشملت الأعمال المنفذة أعمال التنظيف والتعقيم وتهيئة الجوامع والمساجد لاستقبال المصلين وتنفيذ كل يحفظ سلامتهم، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات وقياس درجة حرارة لجميع المشاركين في تلك الأعمال قبل بدء عملهم الميداني؛ حرصًا على سلامة الجميع، وقيام أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة كامل الإجراءات المتخذة لسلامة المصلين وعدم التهاون في تطبيق التعليمات الموصى بها من الجهات ذات العلاقة وعدم تجاوزها.
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