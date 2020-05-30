تهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع لاستقبال المصلين في حفر الباطن

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن تجهيز وتعقيم 730 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين، غدًا الأحد بدءًا من صلاة الفجر، وذلك بإشراف ومتابعة مدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ معاشي بن عاصي الظفيري والمستشار الخاص للإدارة ناصر الفضلي.

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ووثقت “متابعات الخليج 365” أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين، تنفيذًا للأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا.

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