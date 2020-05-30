- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم تهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع لاستقبال المصلين في حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع لاستقبال المصلين في حفر الباطن
تم اتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
أكملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن تجهيز وتعقيم 730 مسجدًا وجامعًا لاستقبال المصلين، غدًا الأحد بدءًا من صلاة الفجر، وذلك بإشراف ومتابعة مدير إدارة المساجد بالمحافظة الشيخ معاشي بن عاصي الظفيري والمستشار الخاص للإدارة ناصر الفضلي.
ووثقت “متابعات الخليج 365” أعمال التنظيف والتعقيم بالجوامع والمساجد واتخاذ الإجراءات التباعدية والاحترازية بين المصليين، تنفيذًا للأمر السامي الكريم برفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض بمساجد وجوامع المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة.
وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أنه سيتم فتح المساجد قبل الأذان بـ15 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ10 دقائق، مع الإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى 10 دقائق، إضافة إلى فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تهيئة أكثر من 700 مسجد وجامع لاستقبال المصلين في حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.