مصادرة 110 كيلو خضروات وفواكه فاسدة في بلقرن

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن

نفذت بلدية محافظة بلقرن جولة تفتيشية رقابية على محلات بيع الخضروات والفواكه بسبت العلايا، في إطار برنامجها للرقابة الصحية والتأكد من صحة الأغذية؛ للحد من تفشي جائحة كورونا.

وأسفرت الجولة عن ضبط 110 كيلو جرامات من الخضروات المختلفة، منها ما كان موضوعًا في أماكن مكشوفة ومخالفًا للاشتراطات الصحية، ومنها ما هو فاسد ويسوق للناس، حيث تم إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق الأنظمة بحقهم.

وأوضح رئيس بلدية بلقرن، أحمد بن عوض البارقي، أن هذه المصادرة جاءت بعد حملة على الباعة المتجولين والمفترشين والبسطات التي تمارس بيع الخضار والفواكه بشكل عشوائي، وفي أماكن غير مخصصة لذلك والمنتشرين على جنبات الطرق وفي مداخل ومخارج المحافظة.

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وأضاف أن هذه الحملة من الحملات المستمرة التي تتكرر بشكل مستمر؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من كثرة انتشار الباعة الجائلين غير المصرح لهم، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات وتطبيق الأنظمة.

وأشار إلى حرص البلدية على متابعة مثل هذه المخالفات؛ حيث إن على متابعات الخليج 365 والمقيم التعاون مع البلدية في عدم زيارة مثل هذه البسطات العشوائية لغرض الشراء؛ لكونها لا تخضع للاشتراطات الصحية اللازمة، مؤكدًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عن طريق الاتصال بخدمة البلاغات البلدية رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة؛ ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

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