- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم مصادرة 110 كيلو خضروات وفواكه فاسدة في بلقرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مصادرة 110 كيلو خضروات وفواكه فاسدة في بلقرن
إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق الأنظمة بحقهم
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بلقرن
نفذت بلدية محافظة بلقرن جولة تفتيشية رقابية على محلات بيع الخضروات والفواكه بسبت العلايا، في إطار برنامجها للرقابة الصحية والتأكد من صحة الأغذية؛ للحد من تفشي جائحة كورونا.
وأسفرت الجولة عن ضبط 110 كيلو جرامات من الخضروات المختلفة، منها ما كان موضوعًا في أماكن مكشوفة ومخالفًا للاشتراطات الصحية، ومنها ما هو فاسد ويسوق للناس، حيث تم إغلاق المحلات المخالفة وتطبيق الأنظمة بحقهم.
وأوضح رئيس بلدية بلقرن، أحمد بن عوض البارقي، أن هذه المصادرة جاءت بعد حملة على الباعة المتجولين والمفترشين والبسطات التي تمارس بيع الخضار والفواكه بشكل عشوائي، وفي أماكن غير مخصصة لذلك والمنتشرين على جنبات الطرق وفي مداخل ومخارج المحافظة.
وأضاف أن هذه الحملة من الحملات المستمرة التي تتكرر بشكل مستمر؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من كثرة انتشار الباعة الجائلين غير المصرح لهم، لافتًا إلى أنه قد تم اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بردع مثل هذه الممارسات وتطبيق الأنظمة.
وأشار إلى حرص البلدية على متابعة مثل هذه المخالفات؛ حيث إن على متابعات الخليج 365 والمقيم التعاون مع البلدية في عدم زيارة مثل هذه البسطات العشوائية لغرض الشراء؛ لكونها لا تخضع للاشتراطات الصحية اللازمة، مؤكدًا على أهمية الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات عن طريق الاتصال بخدمة البلاغات البلدية رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة؛ ليتم التعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 110 كيلو خضروات وفواكه فاسدة في بلقرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.