، الاتحاد الأوروبي يدعو أمريكا إلى إعادة النظر في مقاطعة "الصحة العالمية" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوباء يتطلب تعزيز التعاون والحلول المشتركة

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم (السبت)، الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية؛ بسبب تعاملها مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، في بيان أوردته "رويترز" أن مواجهة التهديد العالمي للوباء تتطلب تعزيز التعاون والحلول المشتركة، وتجنب التصرفات التي تضعف النتائج الدولية.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هذه الخطوة، متهمًا المنظمة بأنها أصبحت دمية في يد الصين.

وقاد الاتحاد الأوروبي دعوات لمراجعة الاستجابة الدولية لجائحة كورونا، بما يشمل أداء منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية