، "أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق ،

محمد بن مسعود - الدمام - بعد رصد فيديو يظهر فيه تجمّعًا للعمالة أمام مدخله

أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.

وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.