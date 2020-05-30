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أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.
وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.
أمانة الرياض فيروس كورونا الجديد
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 08:54 PM
بعد رصد فيديو يظهر فيه تجمّعًا للعمالة أمام مدخله"أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق
أنذرت أمانة الرياض، مركزًا صحيًا خاصًا بحي البطحاء للتقيد بالإجراءات الاحترازية بعد رصد مقطع فيديو يُظهر تجمعًا عماليًا أمام المدخل الخاص به.
وتفصيلاً، أوضحت "أمانة الرياض" أنه إشارة إلى الفيديو الذي يُظهر تجمع عمالة أمام مدخل مركز صحي خاص بحي البطحاء، فقد باشر المراقبون الموقع في حينه، وتم معالجة المخالفات، وإشعار إدارة المركز بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية لتفادي إغلاق المنشأة والإحالة إلى الجهات المختصة.
، "أمانة الرياض": أشعرنا "المركز الصحي المخالف" بالتقيد بالاحترازات أو الإغلاق ،
المصدر : الخليج 365
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