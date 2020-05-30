- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت تأجيل مباراة، كانت مقررة غدًا؛ وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.
والمباراة المؤجلة كانت مقررة يوم الأحد في مدينة لفيف غرب البلاد بين فريقَي كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأسبوع الذي شهد استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب "كوفيد-19".
وأوضحت الرابطة أن التأجيل سببه ظهور نتائج إيجابية لفحوص كشف "كوفيد-19"، خضع لها عدد من لاعبي المضيف وأفراد من جهازه الفني.
وفي حين لم يتم تحديد عدد الأفراد الذين ثبتت إصابتهم أشارت الرابطة إلى أنه تم "عزلهم" جميعًا.
وتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم.
وستُقام المباريات بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.فيروس كورونا الجديد
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 08:49 PM
أعلنت رابطة الدوري الأوكراني لكرة القدم اليوم السبت تأجيل مباراة، كانت مقررة غدًا؛ وذلك بعد ثبوت إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.
والمباراة المؤجلة كانت مقررة يوم الأحد في مدينة لفيف غرب البلاد بين فريقَي كارباتي لفيف وضيفه ماريوبول، وتأتي في نهاية الأسبوع الذي شهد استئناف مباريات الدرجة الأولى إثر تعليقها لأسابيع بسبب "كوفيد-19".
وأوضحت الرابطة أن التأجيل سببه ظهور نتائج إيجابية لفحوص كشف "كوفيد-19"، خضع لها عدد من لاعبي المضيف وأفراد من جهازه الفني.
وفي حين لم يتم تحديد عدد الأفراد الذين ثبتت إصابتهم أشارت الرابطة إلى أنه تم "عزلهم" جميعًا.
وتبقى تسع مباريات من الدوري الأوكراني لهذا الموسم.
وستُقام المباريات بعد الاستئناف خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وضمن الإجراءات الصحية المتخذة على هامش المباريات يتم قياس درجة حرارة أفراد الأندية قبل كل لقاء.
، بسبب إصابة عدد من اللاعبين بكورونا.. تأجيل مباراة في الدوري الأوكراني كانت مقررة غدًا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إصابة عدد من اللاعبين بكورونا.. تأجيل مباراة في الدوري الأوكراني كانت مقررة غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.