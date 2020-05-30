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ذكرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19" في البلاد زاد 111 وفاة اليوم (السبت) مقابل 87 حالة وفاة أمس، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سُجلت أمس.
وأوضحت الهيئة أن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد في 21 من فبراير (شباط) وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.فيروس كورونا الجديد
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 08:49 PM
عدد المتوفين بالفيروس وصل إلى 33.340إيطاليا: وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع.. والإصابات تنخفض
ذكرت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا أن إجمالي الوفيات من جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19" في البلاد زاد 111 وفاة اليوم (السبت) مقابل 87 حالة وفاة أمس، لكن عدد حالات الإصابة الجديدة انخفض إلى 416 حالة إصابة مقابل 516 حالة سُجلت أمس.
وأوضحت الهيئة أن مجموع الوفيات منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد في 21 من فبراير (شباط) وصل الآن إلى 33340 وفاة، وهو ثالث أعلى معدل وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقًا لـ"رويترز".
وأضافت بأن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بلغ 232664 حالة إصابة، وهو سادس أعلى معدل إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والبرازيل.
، إيطاليا: وفيات "كورونا" تعاود الارتفاع.. والإصابات تنخفض ،
المصدر : الخليج 365
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