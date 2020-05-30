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أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.
وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".
وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".النيابة العامة
"النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابقفلاح الجوفان الخليج 365 2020-05-30
أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.
وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".
وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:33 PM
أكدت تقديم خدماتها "عن بُعد" عبر القنوات الرقمية
أكدت النيابة العامة أنها لن تسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا، على أن تقدم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر القنوات الرقمية.
وقالت النيابة في إعلانها: "حرصًا على صحة وسلامة الجميع، تفيد النيابة العامة باستمرار قَصْر تقديم خدماتها للمستفيدين عن بُعد عبر قنواتها الرقمية خلال فترة تدرج العودة لمقار العمل، ولن يُسمح بدخول المراجعين لمقارها إلا لمن يحمل موعدًا لذلك".
وأضافت: "سيتم تقديم الخدمات للمستفيدين عن طريق القنوات الإلكترونية عبر موقع النيابة الإلكتروني، وعبر أيقونة (معكم) في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وكذا عبر الكود المخصص لذلك".
، "النيابة": لن نسمح بدخول المراجعين إلا لمن لديه موعد سابق ،
المصدر : الخليج 365
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