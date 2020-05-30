، جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.
جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.
وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.
وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.
كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.
جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونيةماجد الرفاعي الخليج 365 2020-05-30
أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.
جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.
وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.
وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.
كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
07:17 PM
خلال المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل الاعتراضات
أعلنت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن وجود خلل تقني في عملية نقل البيانات بين نظامي الاختبارات الإلكترونية ونظام تدارس في عدد من المقررات.
جاء ذلك، خلال قيامها بعمليات المراجعة والتدقيق للنتائج مع تلقيها أوائل اعتراضات الطلاب والطالبات على نتائج اختبارات الفصل الثاني.
وأشارت العمادة إلى أنها قامت بمعالجة هذا الخلل التقني الذي تم اكتشافه، كما قامت بمراجعة بيانات جميع المقررات؛ للتأكد من عدم وجود أي خلل في عملية نقل البيانات بين النظامين.
وقالت إنه يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع على نتائجهم بعد تعديل الأخطاء عبر نظام تدارس الذي يظهر فيه تقدير الطالب أو الطالبة وعبر نظام الخدمات الذاتية "بانر" الذي تمت فيه معالجة الدرجات وفق آلية الرصد المعتمدة من الجامعة والتي تضمن عدم تأثر المعدل التراكمي للطلاب والطالبات بأي درجة أقل من معدله التراكمي.
كما أفادت العمادة بأنه تمت إتاحة خدمة مراجعة الدرجة في نظام تدارس من جديد ليتمكن أي طالب أو طالبة من تقديم طلب اعتراض جديد بعد الاطلاع على نتائج الاختبار التي تمت معالجتها.
، جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الإمام تكشف خللاً تقنياً في نقل بيانات الاختبارات الإلكترونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.