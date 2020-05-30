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أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.
جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.
وعلمت "الخليج 365" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.فيروس كورونا الجديد
في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونافهد الغبيوي الخليج 365 2020-05-30
أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.
جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.
وعلمت "الخليج 365" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
07:17 PM
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
08:47 PM
لسيدتين من عائلتين مختلفتين إحداهما قادمة من خارج المحافظة
أعلنت وزارة الصحة، السبت، تسجيل إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا المستجد، داخل محافظة عفيف.
جاء ذلك بعد الإعلان عن رصد أول حالة، أمس، داخل المحافظة بعد قرابة ثلاثة أشهر من خلوّها من الفيروس.
وعلمت "الخليج 365" أن الحالتين الجديدتين تعودان لسيدتين من عائلتين مختلفتين، إحداهما قادمة من خارج المحافظة، وسبب تعرضهما للإصابة هو المخالطة وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
، في اليوم الثاني.. عفيف تسجل إصابتين مؤكدتين بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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