الجهات الأمنية بجدة تواصل مهامها في تطبيق أمر منع التجول حتى السادسة صباحًا

انتشار مكثف في مختلف الطرق والميادين والمخارج..
واصلت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مهامها الميدانية، اليوم السبت، لتطبيق أمر منع التجول، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا المستجد»، الذي يبدأ من الساعة 3 عصرًا حتى الـ6 صباحًا.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المكثفة للمحافظة على سلامة وصحة الجميع، التي جعلتها حكومة المملكة في مقدمة أولوياتها واهتماماتها.
وتمَّ رصد انتشار الجهات الأمنية في مختلف الطرق والميادين العامة والمداخل والمخارج لتطبيق أمر منع التجول وسط وعي مجتمعي من المواطنين والمقيمين، مع تسهيل حركة القطاعات الحيوية المستثناة في أداء عملها بكل يسر وسهولة لتقديم خدماتها للمواطنين والمقيمين في منازلهم.
وأظهرت المتابعة خلو الشوارع والطرقات من السيارات والمارة؛ ما يدلل على التقيد بأمر منع التجول، والبقاء في المنازل.
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