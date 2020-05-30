"الدعوة والإرشاد" بالطائف تنهي استعدادات أكثر من 1300 مسجد وجامع لاستقبال المصلين

أنهت"إدارة المساجد والدعوة والإرشاد"بمحافظة الطائف استعداداتها الوقائية والاحترازية في أكثر من 1300 مسجد وجامع بالمحافظة لتستقبل المصلين يوم غدٍ الأحد.

وأوضح مدير عام "إدارة المساجد والدعوة والإرشاد" بالمحافظة عبد الرحمن بن محمد الحارثي, أن الإدارة كلّفت العاملين بالمساجد بتنظيفها وتعقيمها، وإغلاق دورات المياه والثلاجات، ومنع دخول المأكولات والمشروبات للمساجد.

وأكد الحارثي، أهمية تقليل أعداد التجمعات بالجوامع لتأدية صلاة الجمعة، لافتًا إلى أن الإدارة قامت بفتح عدد من المساجد لصلاة الجمعة مؤقتًا وتأمين الخطباء المتعاونين لها؛ تخفيفًا على المصلين، ولعدم الازدحام بالجوامع الرسمية.

وشدد الحارثي، على تنفيذ الإجراءات وتعليمات الوزارة، وتطبيق الخطباء والأئمة والمؤذنين للضوابط الخاصة بالإجراءات الوقائية والمتمثلة في فتح المساجد قبل الأذان بـ (15) دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ (10) دقائق، والإبقاء على تقليل مدة الانتظار بين الأذان والإقامة إلى (10) دقائق.

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مع التركيز على فتح النوافذ والأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتًا، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار مترين بين كل مصلي، بالإضافة إلى ترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين.

ونوّه الحارثي، إلى المتابعة المستمرة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذ هذه الإجراءات والضوابط، والجهود المبذولة من وزارة الصحة والجهات المعنية في احتواء تفشي هذا الوباء.

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