11 مطارًا ستستقبل الرحلات ابتداءً من الغد الأحد
قال المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الرؤساء، اليوم السبت، إن هناك 11 مطارًا ستستقبل الرحلات بدءًا من الغد ويوم الاثنين ستتم زيادة مطارين، مع عودة الرحلات الداخلية، لافتًا إلى أن الهيئة أتمت استعدادتها الكاملة لعودة الطيران الداخلي.
وأشار الرؤساء، إلى أنه لن يُسمح بوجود مودعين أو مستقبلين مع المسافرين، وسيتم فحص المسافرين والعاملين عند بوابة المطار، مُطالبًا المسافرين بقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات.
وأضاف: تم وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات، وسيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة، لافتًا إلى أن أعداد الرحلات والمسافرين تسمح بتطبيق الاحترازات.
كانت هذه تفاصيل خبر الطيران المدني: لن يسمح بوجود مودّعين أو مستقبلين مع المسافرين.. وتم وضع إجراءات للتباعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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