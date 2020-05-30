تزامنًا مع العودة إلى المساجد.. «الشؤون الإسلامية» تبث 10 ملايين «sms» توعوية

شملت توجيهات وتعليمات للوقاية من «كورونا المستجد»
بثت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 10 ملايين رسالة نصية (sms)، تزامنًا مع قرار فتح المساجد غدًا الأحد.
وتضمنت تلك الرسائل، الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لعودة الصلاة في المساجد، إنفاذًا للأمر السامي الكريم بفتح المساجد غدًا الأحد بالمملكة عدا مدينة مكة المكرمة.
وشملت الرسائل التوعوية التي جرى بثها بعدة لغات، عددًا من النصائح والتوجيهات والتعليمات التي أقرتها الوزارة مؤخرًا، المتوافقة مع قرارات الجهات ذات العلاقة لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد»، وحماية مرتادي بيوت الله من الوباء.
كما كثفت وزارة الشؤون الإسلامية حضورها الإعلامي عبر مشاركتها في مختلف القنوات الفضائية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر منصاتها الرقمية لتوعية وتثقيف المجتمع في المملكة بأهمية العمل وفق التوجيهات لضمان سلامة المصلين.
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