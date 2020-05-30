وزارة التعليم تعلن الضوابط الجديدة للتطوير المهني

أوضحت وزارة التعليم أن حصر ساعات التطوير المهني المتعلقة بشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدماتهم السابقة من أجل احتسابها لهم لاحقًا في نظام الترقيات في سلم الوظائف التعليمية الجديد.

وفي وقت سابق، أتاحت وزارة التعليم، أيقونة التطوير المهني للمعلمين والمعلمات في حساباتهم على نظام فارس، بدءًا من الخميس 5 شوال وحتى 1 صفر المقبل.

وأكدت الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم على رصد جميع ساعات التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية كافة خلال أعوام خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة (مدرسة– مكتب– قسم– إدارة– جهاز الوزارة ومنها هيئة تقويم التعليم والتدريب).

ويتضمن مصطلح شاغلي الوظائف التعليمية كل من هم على الكادر التعليمي، من العاملين داخل المدارس أو خارجها من المعينين على وظائف تعليمية، وفقًا لوزارة التربية والتعليم.

وتضمنت الضوابط الموضوعة تشكيل لجنة في إدارة تعليم يترأسها مدير التعليم بالمنطقة، مع عضوية مديري التعليم والتدريب والابتعاث والإشراف التربوي والموارد البشرية، وذلك للإشراف على متابعة عملية رصد ساعات الأنشطة وضمان دقة إجراءاتها.

وزارة التربية والتعليم، حددت شروط اعتماد أنشطة التطوير المهني منها:

1-أن يكون نشاط التطوير المهني في المجال التعليمي التربوي ومتوافقة مع طبيعة العمل أو التخصص

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2-ولا يكون النشاط منتهيًا بمؤهل علمي ولا يكون قد سبق الاستفادة من نشاط التطوير المهني بالحصول على درجة وظيفية

3-ولا يكون تنفيذ نشاط التطوير المهني من مهام عمل شاغل الوظيفة التعليمية

4- جهة نشاط التطوير المهني من وزارة التعليم أو من الجهات التابعة أو الجهات ذات الشراكة أو المتعاونة معها مثل الجامعات السعودية، الجامعات العالمية المعترف بها، هيئة تقويم التعليم والتدريب، معهد الإدارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

وكذلك تضمنت الضوابط عدم تزامن أنشطة التطوير المهني من حيث تاريخ التنفيذ وفترتها (صباحي/ مسائي)، كما سيتم احتساب المدة الزمنية لأنشطة التطوير المهني بالساعات، ويعادل اليوم الواحد خمس ساعات تطوير مهني.

وتدقيق أنشطة التطوير المهني وفق وثائق رسمية على أن تكون واضحة وخالية من الكشط والتعديل ومصدقة بالختم الرسمي لجهة النشاط، وأن يكون نشاط التطوير المهني من قائمة أنشطة التطوير المهني المعتمدة في النظام، ومحققاً للضوابط الخاصة بكل نشاط.

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