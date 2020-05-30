الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في الطائف وإحالته إلى الهيئة المرورية

ألقى مرور محافظة الطائف القبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط والقيادة بتهور في طريق «وادي وج»، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال «المرور السعودي»: «مرور محافظة الطائف يقبض على قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط والقيادة بتهور في طريق "وادي وج" معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وسيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور».

Advertisements

ووفق نظام المرور يُعتبر التفحيط مخالفة مرورية يُعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يومًا، وغرامة 20 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، ويعاقب في المرة الثانية بحجز المركبة لمدة شهر، وغرامة 40 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه، ويعاقب في المرة الثالثة بحجز المركبة، وغرامة 60 ألف ريال، ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة، أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.

اقرأ أيضًا:

الإطاحة بقائد مركبة «التفحيط» في المدينة وإحالته إلى الهيئة المرورية