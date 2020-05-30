الخطوط الحديدية تستأنف رحلاتها بنسبة 50% من طاقتها.. غدًا الأحد

مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية..
أكملت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، استعداداتها لاستئناف رحلات قطارات الركاب بين الدمام والرياض مرورًا بمحطتي بقيق والهفوف بدءًا من غد الأحد.
وأوضحت الخطوط الحديدية أن تشغيل رحلات قطارات الركاب يوميًّا سيكون متوافقًا مع فترات السماح بالتنقل التي حددتها وزارة الداخلية؛ حيث تغادر الرحلة الأولى من محطة الرياض (٠٧:١١) صباحًا مرورًا بمحطتي الهفوف وبقيق، وصولًا إلى الدمام.
وأكدت الخطوط الحديدية لجميع عملائها، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة؛ وذلك أثناء وجودهم في المحطات وعلى القطارات، التي سيتم تشغيلها بمعدل (٥٠٪) من طاقتها الاستيعابية كجزء من التدابير الوقائية التي حددتها الهيئة العامة للنقل.
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