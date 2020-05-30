«بيئة الشرقية» تكثف إجراءاتها الوقائية استعدادًا لعودة الموظفين واستقبال المواطنين.. الأحد

اتخذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية استعدادًا لعودة الموظفين غدًا الأحد، في المركز الرئيسي والجهات التابعة له.

وكثَّف فرع الوزارة عمليات الرش والتعقيم لمكاتبه، وتجهيز المواد والأدوات الوقائية من مطهرات وكمامات وقفازات للموظفين والمراجعين في جميع الجهات.

وأكد مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عامر بن علي المطيري، الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية لمنع انتقال فيروس« كورونا المستجد»، باتباع وسائل السلامة والتباعد الاجتماعي، وممارسة التطهير، وتعقيم الأدوات والأماكن ولبس الكمامات والقفازات، بجانب تحاشي التجمعات والاختلاط في العمل وخارجه.

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وحثَّ المطيري الموظفين على العمل بكل همة وإخلاص، وتقديم الخدمات للمستفيدين مع التركيز خلال الفترة القادمة على الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات الوزارة بكل يسر وسهولة، مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعمها المستمر لجميع المستثمرين والمستفيدين من خدمات الفرع.

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