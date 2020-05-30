السعودية اليوم / 730 جامعاً ومسجداً تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين بحفر الباطن غداً



حفر الباطن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن من تجهيز 730 جامعاً ومسجداً في محافظة حفر الباطن والمراكز والهجر التابعة لها لاستقبال المصلين غداً ، وذلك وسط تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس

ورصدت وكالة الانباء

وأوضحت إدارة المساجد بحفر الباطن إن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة كافة الجوامع والمساجد بالمحافظة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة، والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة وحث المصلين على تطبيق جميع الاحترازات والاجراءات الوقائية الصادرة من الوزارة ، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد والخروج منه ، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين المصلٍ والآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها ، مشيرة إلى أن عملية التعقيم شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتنظيف وتعقيم والفرش والأرضيات والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية والاستمرار في العناية بالمساجد وعدم التهاون في ذلك.

// انتهى //

19:40ت م

0137



حفر الباطن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأنهت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة حفر الباطن من تجهيز 730 جامعاً ومسجداً في محافظة حفر الباطن والمراكز والهجر التابعة لها لاستقبال المصلين غداً ، وذلك وسط تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.ورصدت وكالة الانباء السعودية " واس " إجراءات تعقيم وتطهير الجوامع والمساجد بالمحافظة بإشراف إدارة المساجد والدعوة والإرشاد وبمشاركة مجتمعية من الغرفة التجارية بحفر الباطن التي ساهمت بتطهير وتعقيم 10 آلاف متر في عدد من المساجد إضافة إلى مشاركة جمعية السلام للإغاثة والطوارئ.وأوضحت إدارة المساجد بحفر الباطن إن فرق الصيانة قامت بأعمال مستمرة لتهيئة كافة الجوامع والمساجد بالمحافظة بعد رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع من هذه الجائحة، والتأكيد على أئمة الجوامع والمساجد بمتابعة وحث المصلين على تطبيق جميع الاحترازات والاجراءات الوقائية الصادرة من الوزارة ، ومنها الوضوء في المنزل وغسل اليدين جيدا واستعمال المعقمات قبل الحضور إلى المسجد والخروج منه ، وحث كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أن تكون صلاتهم في المنازل، والقراءة من المصحف الإلكتروني بالجوال أو إحضار المصحف الخاص، وإحضار السجادة الخاصة وعدم تركها بعد الصلاة، وإبقاء مسافة لا تقل عن مترين بين المصلٍ والآخر، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 15 عاماً، ولبس الكمامة القماشية، وتجنب المصافحة، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها ، مشيرة إلى أن عملية التعقيم شملت ساحات ومداخل الجوامع والمساجد وتنظيف وتعقيم والفرش والأرضيات والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية والاستمرار في العناية بالمساجد وعدم التهاون في ذلك.// انتهى //19:40ت م0137

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 730 جامعاً ومسجداً تكمل جاهزيتها لاستقبال المصلين بحفر الباطن غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.