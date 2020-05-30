السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة المصابين بكورونا في غانا إلى 7768



اكرا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في غانا ارتفع بذلك إلى 7768 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس ، مع تسجيل 2540 حالة تعافي .

// انتهى //

19:38ت م

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اكرا 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغانية اليوم عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .وأوضحت في بيان لها اليوم أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في غانا ارتفع بذلك إلى 7768 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس ، مع تسجيل 2540 حالة تعافي .// انتهى //19:38ت م0135

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