السعودية اليوم / بريطانيا تسجل 215 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38376



لندن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت الحكومة البريطانية اليوم أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 272826 حالة إصابة.

// انتهى //

19:38ت م

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لندن 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد-19) في المملكة المتحدة بعد تسجيل 215 وفاة إضافية خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 38376 حالة وفاة..وأفادت الحكومة البريطانية اليوم أن مجموع عدد الإصابات بالفيروس بلغ 272826 حالة إصابة.// انتهى //19:38ت م0134

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