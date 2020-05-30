السعودية اليوم / "واس" ترصد الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في المجمعات والمراكز التجارية بالشرقية



الدمام 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

اتخذت المجمعات والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية حزمة كاملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار جائحة كوفيد 19، التي أوصت بها الجهات المعنية التي تتضمن استخدام الكمامات الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة عند الدخول ، واستمرار أعمال التعقيم والتنظيف، ووضع سلال مهملات لا تحتاج للمس، ووضع الملصقات الإرشادية والتوعوية ، وذلك بالتزامن مع انتهاء منع التجول الكلي في الخامس من شوال الجاري.

وتحدث لـ"واس" المدير التنفيذي لأحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية طارق الكيالي عن الإجراءات والاحترازات التي تم اتخاذها في المجمع لحماية العاملين والمتسوقين في المجمع، مشيراً إلى أنه تم تجهيز بوابات الدخول للمجمع برجال الآمن والسلامة وتزويدهم بأجهزة حديثة لقياس درجة المتسوقين قبل دخولهم للمجمع وتوفير الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي، ووضع ملصقات وعلامات إرشادية وتوعوية على الجدران والأرضيات والأعمدة, وذلك ضمن الإجراءات التي أوصت بها الأجهزة الحكومية المعنية، إضافة إلى توفير غرفة مجهزة للعزل، تحسبا لأي حالة اشتباه ، وعقد ثلاثة اجتماعات يومياً للأمن وعمال النظافة لمراجعة الإجراءات المتخذة وضرورة متابعة أعمال النظافة والتعقيم، إلى جانب تنظيم حملات توعوية للموظفين العاملين داخل المجمع.

من جانبه أكد مدير مركز تجاري أخر بالمنطقة فهد سعد الرويتع حرص المركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق كل الإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع ومنها الحرص على أخد قياس حرارة جسم المتسوقين والتشديد على ارتداء الكمامات والقفازات والتوصية بالتباعد الاجتماعي، ومواصلة أعمال النظافة والتعقيم اليومي لدورات المياه والأسطح والأرضيات وسلال وعربات التسوق ، وإغلاق غرف القياس، لافتا النظر إلى أنه تم توفير غرفة عزل داخل المجمع لعزل أي حالة أو اشتباه، منوهاً بتعاون الجميع ووعيهم الكبير في التعاطي مع الأوضاع الراهنة .

من جهته أثنى المواطن سعيد محمد آل مبارك على الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تطبقها المراكز التجارية التي تهدف الى الحفاظ على سلامة المتسوقين والعاملين في تلك المجمعات من خلال تطبيق كل الاحترازات التي تقي المجتمع من هذه الجائحة.

بدورها أشارت المواطنة فاطمة حسن الناصر، إلى أنها لمست الحرص الفائق من مسؤولي الأمن والسلامة بالمجمع ، وذلك من أول دخولها من بوابة المجمع من قياس لدرجة الحرارة للمتسوق والتأكد من أنها في المستوى الطبيعي، وكذلك التأكد من ارتداء الكمام والقفازات قبل السماح بالدخول، وإعطاء التوصيات بالتباعد الاجتماعي، والحرص على المستوى العام للنظافة وإرشادهم بالمداومة على غسل اليدين.

وتأتي هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية استكمالا للدور الكبير الذي قامت بها الحكومة الرشيدة ممثلة بالأجهزة الحكومية المعنية ذات الصلة للحد من انتشار جائحة فايروس

// انتهى //

19:35ت م

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الدمام 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واساتخذت المجمعات والمراكز التجارية بالمنطقة الشرقية حزمة كاملة من الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار جائحة كوفيد 19، التي أوصت بها الجهات المعنية التي تتضمن استخدام الكمامات الطبية أو القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وقياس درجة الحرارة عند الدخول ، واستمرار أعمال التعقيم والتنظيف، ووضع سلال مهملات لا تحتاج للمس، ووضع الملصقات الإرشادية والتوعوية ، وذلك بالتزامن مع انتهاء منع التجول الكلي في الخامس من شوال الجاري.وتحدث لـ"واس" المدير التنفيذي لأحد المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية طارق الكيالي عن الإجراءات والاحترازات التي تم اتخاذها في المجمع لحماية العاملين والمتسوقين في المجمع، مشيراً إلى أنه تم تجهيز بوابات الدخول للمجمع برجال الآمن والسلامة وتزويدهم بأجهزة حديثة لقياس درجة المتسوقين قبل دخولهم للمجمع وتوفير الكمامات والقفازات ومعقمات الأيدي، ووضع ملصقات وعلامات إرشادية وتوعوية على الجدران والأرضيات والأعمدة, وذلك ضمن الإجراءات التي أوصت بها الأجهزة الحكومية المعنية، إضافة إلى توفير غرفة مجهزة للعزل، تحسبا لأي حالة اشتباه ، وعقد ثلاثة اجتماعات يومياً للأمن وعمال النظافة لمراجعة الإجراءات المتخذة وضرورة متابعة أعمال النظافة والتعقيم، إلى جانب تنظيم حملات توعوية للموظفين العاملين داخل المجمع.من جانبه أكد مدير مركز تجاري أخر بالمنطقة فهد سعد الرويتع حرص المركز على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتطبيق كل الإجراءات التي تحافظ على سلامة الجميع ومنها الحرص على أخد قياس حرارة جسم المتسوقين والتشديد على ارتداء الكمامات والقفازات والتوصية بالتباعد الاجتماعي، ومواصلة أعمال النظافة والتعقيم اليومي لدورات المياه والأسطح والأرضيات وسلال وعربات التسوق ، وإغلاق غرف القياس، لافتا النظر إلى أنه تم توفير غرفة عزل داخل المجمع لعزل أي حالة أو اشتباه، منوهاً بتعاون الجميع ووعيهم الكبير في التعاطي مع الأوضاع الراهنة .من جهته أثنى المواطن سعيد محمد آل مبارك على الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تطبقها المراكز التجارية التي تهدف الى الحفاظ على سلامة المتسوقين والعاملين في تلك المجمعات من خلال تطبيق كل الاحترازات التي تقي المجتمع من هذه الجائحة.بدورها أشارت المواطنة فاطمة حسن الناصر، إلى أنها لمست الحرص الفائق من مسؤولي الأمن والسلامة بالمجمع ، وذلك من أول دخولها من بوابة المجمع من قياس لدرجة الحرارة للمتسوق والتأكد من أنها في المستوى الطبيعي، وكذلك التأكد من ارتداء الكمام والقفازات قبل السماح بالدخول، وإعطاء التوصيات بالتباعد الاجتماعي، والحرص على المستوى العام للنظافة وإرشادهم بالمداومة على غسل اليدين.وتأتي هذه الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية استكمالا للدور الكبير الذي قامت بها الحكومة الرشيدة ممثلة بالأجهزة الحكومية المعنية ذات الصلة للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا الجديد التي عانى منها العالم أجمع.// انتهى //19:35ت م0131

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