السعودية اليوم / تعليم محايل ينهي استعداداته للعودة التدريجية للدوام الرسمي



محايل 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير ، استعداداتها للعودة التدريجية للموظفين والموظفات بالإدارة والمكاتب المرتبطة بها، اعتباراً من يوم غد الأحد، وذلك وفق الإجراءات الوقائية والاحترازات الصحية.

وأوضح مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبد الله آل شريم أنه جرى إعداد النشرات التوعوية، وتشكيل نقاط الفحص البصري وتنظيم مسارات الدخول والخروج، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات وأدوات النظافة وتعقيم المباني، وتخصيص غرفة عزل بالإدارة، وقياس درجة حرارة الموظفين.

وأضاف أن الإدارة طبقت سياسة "ساعات العمل المرنة" على جميع الموظفين وقت بدئ العمل بين (الساعة07:30 و 9:30), مؤكداً أهمية تقيد الموظفين بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحية وقواعد التباعد الاجتماعي.

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19:12ت م

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