السعودية اليوم / 50 جامعاً ومسجداً بمركز الشقيق تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين غداً



الشقيق 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واس

أكملت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وجمعية البر الخيرية بالمركز تعقيم 50 جامعاً ومسجداً بالمركز والقرى والتابعة ومحطات الوقود والمواقع العامة بالمركز ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

ورصدت وكالة الأنباء

فيما أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن محمد عطيف أن عمليات التعقيم والتطهير التي تمت بمشاركة كشافة لجنة التنمية بالشقيق وفريق رحماء التطوعي تأتي ضمن جهود البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.

// انتهى //

19:08ت م

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الشقيق 07 شوال 1441 هـ الموافق 30 مايو 2020 م واسأكملت بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وجمعية البر الخيرية بالمركز تعقيم 50 جامعاً ومسجداً بالمركز والقرى والتابعة ومحطات الوقود والمواقع العامة بالمركز ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد استعدادا لعودة المصلين فجر يوم غد الأحد.ورصدت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم, عمليات التعقيم التي شملت الفرش والأرفف وحاملات المصاحف والأرضيات والأبواب والنوافذ من الداخل والخارج والإنارة والجدران الداخلية.فيما أوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس ناصر بن محمد عطيف أن عمليات التعقيم والتطهير التي تمت بمشاركة كشافة لجنة التنمية بالشقيق وفريق رحماء التطوعي تأتي ضمن جهود البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا وفي إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لمواجهة هذا الفيروس والتصدي له.// انتهى //19:08ت م0123

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