متحدث الداخلية يوضح : مخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، أن إضافة عقوبة عدم لبس الكمامة أو التقيد بالإجراءات الوقائية ومخالفة عدم لبس الكمامة مقتصرة على التجمعات، كما سيستمر تعليق الأنشطة التي لا تطبق التباعد الاجتماعي؛ وذلك لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف متحدث الداخلية، في تصريحات إلى “الإخبارية”، مساء اليوم السبت، أنه سيتم السماح بالمشي داخل الحي ويقاس بالموافقة على أداء الصلاة في المساجد.

وشدد الشلهوب على ضرورة وجود تصريح التجول؛ لأنه ضروري في أوقات منع التجول في مختلف المناطق بالمملكة، مؤكدًا أن منع التجمعات يساهم في الحد من انتشار كورونا.

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وكشفت وزارة الداخلية في وقت سابق اليوم، عن تفاصيل لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد ومشفوعها جدول تصنيف المخالفات، حيث أوضحت وزارة الداخلية أنه تم تعديل اللائحة وتحديث جدول التصنيف ليشمل عددًا آخر من المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والعقوبات المقررة لها.

وتضمنت اللائحة تحديد عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير (البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ بـ(1000) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير (البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وأوضحت الداخلية أن هذه العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكدًا أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.



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