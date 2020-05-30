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التماس كهربائي يحرق منزلًا في البرك
الحادث لم يسفر عن تسجيل خسائر في الأرواح
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - البرك
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة البرك، أمس، من إخماد حريق اندلع بأحد المنازل بقرية القيلة التابعة لمركز القحمة.
وأوضح الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، أن إدارة الدفاع المدني بمحافظة البرك أخمدت حريقًا في منزل بقرية القيلة في مركز عمق، حيث انحصر الحريق في مجلس مساحته تقدر بحوالي (7*11)م2 دون أن تسجل أي خسائر في الأرواح.
وأضاف أنه بالبحث والمعاينة اتضح أن سبب الحريق التماس كهربائي في مفتاح جهاز التكييف.
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