الطيران المدني: سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للطيران المدني، إبراهيم الروساء، أن هناك 11 مطارًا ستستقبل الرحلات الداخلية في المملكة بدءًا من يوم غد الأحد.

وأضاف الروساء، في تصريحات إلى الإخبارية، اليوم السبت، أن أعداد الرحلات والمسافرين تسمح للهيئة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المسافرين من فيروس كورونا الجديد.

وتابع أنه وضع إجراءات للتباعد بين المسافرين في مرافق المطارات المخصصة للرحلات الداخلية في تلك المرحلة، وأنه سيكون هناك مقعد شاغر بين الركاب في الطائرة.

ودعا متحدث الطيران المدني المسافرين لقراءة الدليل الإرشادي الخاص بالاحترازات.

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وأصدرت الهيئة العامة للطيران المدني الدليل الإرشادي للمسافر خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة العربية السعودية، الذي يمثل إطارًا إرشاديًّا للمسافرين يتضمّن مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي سيمر بها المسافر خلال رحلة سفره بالإضافة للالتزامات التي يجب عليه اتباعها لضمان رحلة سفر آمنة تبدأ من المنزل حتى الوصول للوجهة المقصودة.

ووفقًا للدليل الإرشادي للمسافر، يلتزم المسافر بمسؤوليات عدة خلال مرحلة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة؛ لضمان رحلة سفر آمنة ولتجنّب المنع من السفر عند إخلاله بإجراءات الوقاية المحدّدة من قبل الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الصحة والمتّبعة داخل المطارات.

وتبدأ هذه المسؤوليات منذ إتمام عملية شراء تذاكر الطيران عبر الوسائل الإلكترونية فقط، والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين، وقياس درجة حرارة المسافر في المطار، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة، ولبس الكمامة القماشية أو غيرها أثناء الدخول إلى المطار “يمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة”.

كما يلتزم بارتداء الكمامات والقفازات طوال مدة سير الرحلة وأثناء عملية النزول من الطائرة، والالتزام بالإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا، يسمح لكل مسافر بحمل قطعة واحدة فقط من الأمتعة الشخصية داخل مقصورة الطائرة، وتشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من استخدام الأوراق النقدية، إضافة إلى تجنب الاصطفاف المتقارب في مرحلة الصعود إلى الطائرة وداخل حافلات النقل وجسور الإركاب، والحفاظ على المسافة الآمنة بين المسافرين في جميع مراحل السفر وعند مقدمي الخدمات وذلك من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية.



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