السعودية | السعودية.. كبار العلماء توصي بالصلاة في البيت لهؤلاء

شكرا لقرائتكم السعودية.. كبار العلماء توصي بالصلاة في البيت لهؤلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوصت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء في السعودية، اليوم السبت، بمراعاة ما صدر عن هيئة كبار العلماء في قرارها رقم "246" بخصوص من يخشى على نفسه الضرر أو يخشى أن يضر غيره بسبب ضعف مناعته لكبر سن أو لمرض مزمن في ظل ما يشهده العالم من جائحة كورونا، بأن يصلي الصلوات الخمس في بيته، ويصلي الجمعة ظهرا في بيته، حيث استدلت هيئة كبار العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام: "لا ضرر ولا ضرار".

وبينت الأمانة في قرارها الآخر رقم 247 أن "من منعه العذر عن شهود صلاة الجمعة والجماعة في المسجد فإن أجره تام لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا".

وأوصت الجميع بالتقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالا لقوله تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان".