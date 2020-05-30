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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (السبت)، أن علماء روس يعتزمون بدء تجارب سريرية خلال أسبوعين على لقاح للوقاية في فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن "موراشكو"، أن متطوعين جرى اختيارهم للمشاركة في التجارب السريرية، وفقاً لـ"رويترز".
وهناك حاليًا نحو عشرة لقاحات في مرحلة التجارب على البشر وتوقع خبراء أن يستغرق الأمر بين 12 و18 شهرًا لإنتاج لقاح آمن.
من جانبه، أعرب مدير معهد فيكتور الذي تديره الدولة في سيبيريا، عن أمله في استكمال التجارب السريرية بحلول منتصف سبتمبر (أيلول)، مبيناً أن التجارب على الحيوانات كانت ناجحة.
وسجلت روسيا اليوم 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية انخفاضًا من 232 في اليوم السابق مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 4555.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441 06:43 PM
اختيار متطوعين للمشاركة فيهاعلماء روس يجرون تجارب سريرية على لقاح ضد "كورونا" خلال أسبوعين
أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم (السبت)، أن علماء روس يعتزمون بدء تجارب سريرية خلال أسبوعين على لقاح للوقاية في فيروس كورونا المستجد.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن "موراشكو"، أن متطوعين جرى اختيارهم للمشاركة في التجارب السريرية، وفقاً لـ"رويترز".
وهناك حاليًا نحو عشرة لقاحات في مرحلة التجارب على البشر وتوقع خبراء أن يستغرق الأمر بين 12 و18 شهرًا لإنتاج لقاح آمن.
من جانبه، أعرب مدير معهد فيكتور الذي تديره الدولة في سيبيريا، عن أمله في استكمال التجارب السريرية بحلول منتصف سبتمبر (أيلول)، مبيناً أن التجارب على الحيوانات كانت ناجحة.
وسجلت روسيا اليوم 181 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية انخفاضًا من 232 في اليوم السابق مما رفع الإجمالي في البلاد إلى 4555.
، علماء روس يجرون تجارب سريرية على لقاح ضد "كورونا" خلال أسبوعين ،
المصدر : الخليج 365
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