، "عسيري": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.
وقال "عسيري" في مقابلة على شاشة "الإخبارية": إن هناك تقييماً مستمراً عن نشاط المرض وعدد الإصابات والدخول في المنشآت الصحية، وهذا الذي يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء، مؤكداً أن بعض الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في المرحلة الخضراء.
وبيّن المساعد للصحة الوقائية أن المرحلة الخضراء لم تحدد إلى الآن، ولها معالم وتتغير باستمرار على حسب الوضع الوبائي للمرض، وكل يوم هناك تقييم واعادة التقييم قد نتأخر في بعض الإجراءات على حسب الوضع الوبائي الفعلي للمرض في أرض الواقع.
وقال "عسيري": إن هذه الانشطة لن تعود حتى في نهاية شهر شوال وإن بعض الإجراءات خطورتها أعلى من غيرها كالاتصال بين البشر في الأماكن العامة، مؤكداً أن الإجراءات التي لا تتخذ حتى التأكد فعلياً أنه يقلل نشر الفيروس في المجتمع.
"عسيري": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباءخالد الشاماني الخليج 365 2020-05-30
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.
وقال "عسيري" في مقابلة على شاشة "الإخبارية": إن هناك تقييماً مستمراً عن نشاط المرض وعدد الإصابات والدخول في المنشآت الصحية، وهذا الذي يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء، مؤكداً أن بعض الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في المرحلة الخضراء.
وبيّن المساعد للصحة الوقائية أن المرحلة الخضراء لم تحدد إلى الآن، ولها معالم وتتغير باستمرار على حسب الوضع الوبائي للمرض، وكل يوم هناك تقييم واعادة التقييم قد نتأخر في بعض الإجراءات على حسب الوضع الوبائي الفعلي للمرض في أرض الواقع.
وقال "عسيري": إن هذه الانشطة لن تعود حتى في نهاية شهر شوال وإن بعض الإجراءات خطورتها أعلى من غيرها كالاتصال بين البشر في الأماكن العامة، مؤكداً أن الإجراءات التي لا تتخذ حتى التأكد فعلياً أنه يقلل نشر الفيروس في المجتمع.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
06:28 PM
قال: الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في "المرحلة الخضراء"
أكد الوكيل المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري أن الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي بما فيها صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء.
وقال "عسيري" في مقابلة على شاشة "الإخبارية": إن هناك تقييماً مستمراً عن نشاط المرض وعدد الإصابات والدخول في المنشآت الصحية، وهذا الذي يحدد نوع الإجراءات وطريقة اتخاذها والفترة الزمنية لكل إجراء، مؤكداً أن بعض الأنشطة التي بها تقارب جسدي ستكون في المرحلة الخضراء.
وبيّن المساعد للصحة الوقائية أن المرحلة الخضراء لم تحدد إلى الآن، ولها معالم وتتغير باستمرار على حسب الوضع الوبائي للمرض، وكل يوم هناك تقييم واعادة التقييم قد نتأخر في بعض الإجراءات على حسب الوضع الوبائي الفعلي للمرض في أرض الواقع.
وقال "عسيري": إن هذه الانشطة لن تعود حتى في نهاية شهر شوال وإن بعض الإجراءات خطورتها أعلى من غيرها كالاتصال بين البشر في الأماكن العامة، مؤكداً أن الإجراءات التي لا تتخذ حتى التأكد فعلياً أنه يقلل نشر الفيروس في المجتمع.
، "عسيري": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "عسيري": صالونات التجميل والحلاقة والنوادي الرياضية لن تعود حتى يتم القضاء على الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.