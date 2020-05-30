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محمد بن مسعود - الدمام - أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري"عيسى الحربي الخليج 365 2020-05-30
أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
06:07 PM
أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.
وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.
، شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري" ،
المصدر : الخليج 365
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