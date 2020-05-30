، شاهد .. تجاوباً مع تعليمات المنع ..8 أشخاص يزفون العريس "الشهري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت أسرتان في مدينة النماص، حفلاً مصغراً لمناسبة زواج لم يتجاوز حضوره 8 أشخاص، تجاوباً مع قرارات منع المناسبات.

وجرى زفاف الشاب عبدالرحمن بن يحيى الشهري إلى كريمة الشيخ محمد بن جابر الشهري، في منزل والد العروس.