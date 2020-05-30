شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 19 مُنشأة لمخالفتها للتدابير الصحية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق 19 مُنشأة لمخالفتها للتدابير الصحية، وحررت 3 مخالفات للأنشطة غير المستثناة لمزاولتها العمل، و 27 مخالفة للأنشطة المستثناة خالفتها وقت ممارستها للعمل خلال ساعات الحظر، ورصدت 7 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية، و8 مخالفات في مساكن العمالة، فيما قامت بتعقيم وتطهير وغسل 1020 موقعاً، مُستخدمة 183866 لتراً من المعقمات والمطهرات.
كما رصدت أمانة الشرقية، ضمن جولاتها الرقابية بمحافظة الخبر 32 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الوقائية والاشتراطات الاحترازية المطلوبة، تم إغلاق 4 منشآت مخالفة، مؤكدةً ضرورة الالتزام بالاحترازات الإضافية واستمرارها في الجولات الرقابية لمتابعة ومخالفة من لم يتقيد بها داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر مركز "940" .
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