متحدث الموارد البشرية: الحضور للعمل خلال الأسبوع الأول سيكون بنسبة 50%

2020-05-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد ناصر الهزاني، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن هناك تنسيقًا مع مختلف الجهات بشأن الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا مع العودة إلى العمل بداية من يوم غد الأحد.

وقال متحدث الموارد البشرية في تصريحات إلى “الإخبارية” اليوم السبت: إن الحضور للعمل خلال الأسبوع الأول سيكون بنسبة 50%، فيما تم تعليق الحضور بنظام البصمة حتى الـ16 من الشهر الجاري.

وشدد الهزاني على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية في أماكن العمل، وأنه لا يحق لأي منشأة استفادت من “ساند” إنهاء التعاقد مع الموظف.

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وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، قد أعلن أن عودة موظفي القطاع العام ستكون يوم غد الأحد، ويكون استئناف حضورهم لمقرات العمل بشكل تدريجي، على أن يكون الحضور بشكل كامل بتاريخ 22 شوال.

وبحسب وزير الموارد البشرية في كلمته التي ألقها مساء الثلاثاء الماضي، سيكون هناك نظام حضور وانصراف مرن بالنسبة إلى الموظفين، وهو على 3 مجموعات وفقًا للتالي: (المجموعة الأولى تبدأ عملها عند الساعة 7:30 ص- المجموعة الثانية عند الساعة 8:30 ص- المجموعة الثالثة عند الساعة 9:30 ص).

وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: بعد فتح الأعمال والأنشطة بشكل أكبر ستتسع الدائرة ويزيد أعداد العاملين والمستهلكين مما يحفز الدورة الاقتصادية وينعشها، واعتبارًا من الأحد 8 شوال بداية العودة لمقرات العمل بما لا يقل عن 50% من موظفي الجهة (على أن يتضمن ذلك جميع مدراء الإدارات فما أعلى)، ويستمر بقية الموظفين الذين لم يعودوا لمقرات العمل بالعمل عن بعد وفق المتبع حاليًّا.



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