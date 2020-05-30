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2020-05-30 القبض على مفحط وادي وج في الطائف تم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات متابعات الخليج 365 - الطائف أعلن مرور منطقة الطائف القبض على قائد مركبة مارس التفحيط بطريق “وادي وج”. وبحسب ما ذكر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة، سيتم إحالة المفحط المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات بحقه. Advertisements وحذرت الإدارة العامة للمرور، سابقًا من خطورة التفحيط، مؤكدةً أنه يهدد حياتك وحياة الآخرين. وقال المرور: إن التفحيط فعل غير مسؤول يهدد حياتك وحياة الآخرين. ويُعد التفحيط من الظواهر المنتشرة التي تكافحها الجهات المختصة، وهو مخالفة يُعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.



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