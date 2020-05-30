2020-05-30

شركة الكهرباء : لا يحق للمالك فصل التيار عن المستأجرين إلا بشرط

متابعات الخليج 365 - الرياض

شددت شركة الكهرباء على أنه لا يحق للمالك فصل التيار عن المستأجرين إلا بموجب خطاب من الإمارة أو المحافظة.

جاء ذلك ردًّا من شركة الكهرباء على استفسار في هذا الشأن عبر العناية بالمشتركين بموقع تويتر، اليوم السبت.

في سياق آخر، قالت السعودية للكهرباء: إن الفاتورة الثابتة هي خدمة تقدمها الشركة تمكن المستفيد من سداد قيمة الاستهلاك عبر مبلغ شهري ثابت، ولن يكون هناك تصفية مالية بعد مرور 12 شهرًا من الاشتراك بالخدمة، بل سيتم توزيع الفروقات (إن وجد)، على المتوسط الشهري الجديد لفترة 12 شهرًا التي تليها.

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كما أوضحت الكهرباء اشتراطات طلب إيصال الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة، وهي عبارة عن صورة من رخصة البناء، والبدء بتنفيذ العزل الحراري في المنشأة، وتجهيز موقع تركيب العداد، وتنفيذ التأريض.

ولفتت إلى أنه يمكن التقدم عبر موقع الشركة على الرابط هنا.





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