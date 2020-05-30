5 أشياء تجنب وضعها في سيارتك مع ارتفاع الحرارة

2020-05-30

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا مختص في السلامة المهنية والبشرية عبدالعزيز أحمد، أفراد المجتمع لمراعاة عدم وضع ٥ أشياء وأغراض في السيارة تزامناً مع ارتفاع درجة الحرارة في معظم المناطق السعودية.

وقال عبدالعزيز أحمد في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“، إن هذه الأغراض هي:

⁃ ولاعة السجائر التي تحتوي على غاز البيوتان، إذ مع الحرارة الشديدة قد يذوب بلاستيك الولاعة مما يؤدي إلى تسرب الغاز، وبالتالي عند إشعال الدخان قد تحدث الكارثة – لا سمح الله- لذا ينصح بعدم وضع الولاعة داخل السيارة.

⁃ قوارير العطور إذ إنها تحتوي على الكحول، ومن الممكن أن يتبخر العطر بفعل درجة الحرارة العالية مما يتسبب في انتشار جميع مكوناته داخل السيارة.

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⁃ جل معقم اليدين، ويلاحظ أن جميع قوارير المعقمات بلاستيكية تتأثر بارتفاع الحرارة إذ تنكمش القارورة نتيجة الحرارة وأشعة الشمس مما يؤدي إلى خروج مكوناتها أو تطاير الكحول منها، وبذلك يصبح الجل غير صالحاً للاستخدام إذ يفقد أهم مكوناته وهو الكحول.

⁃ الأجهزة الذكية ومنها الجوال واللابتوب والأيباد، إذ إن بعضها تحتوي على بطارية الليثيوم، ومع ارتفاع الحرارة قد تتعرض للانفجار.

⁃ مستحضرات الكريمات الطبية ومنها كريمات الترطيب وكريمات الواقية من أشعة الشمس، فمعظم النساء اللواتي يقدن سياراتهن قد يتركن هذه المستحضرات في داخلها.

ونصح بضرورة استخدام كل الوسائل التي تخفف من حدة درجة الحرارة العالية ومنها واقيات الزجاج (الشمسيات)، وضرورة إيقاف السيارة تحت الظل، وفتح جزء بسيط من الزجاج للتنسيم مما يساعد على عملية تبادل الهواء الداخلي والخارجي في السيارة.



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