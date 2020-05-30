شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إقبال كبير على فواكه الطائف بعد بدء موسمها الجديد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): وثق أحد المواطنين مدى الإقبال على فواكه محافظة الطائف، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم الجديد. وثق أحد المواطنين مدى الإقبال على فواكه محافظة الطائف، وذلك بالتزامن مع بدء الموسم الجديد. وأظهر المقطع البائعين وهم يعرضون الفواكه بشكل منظم ومتناسق، وكذلك المقبلين على شرائها.

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