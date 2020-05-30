شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي يوضح مصطلح الموجة الثانية من الوباء المستجد (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور بندر العصيمي عن مصطلح الموجة الثانية من الوباء والسيناريوهات الثلاث المتوقعة، مبينا معنى العزل الذاتي.

وقال العصيمي خلال حواره في برنامج " في أسبوع ":" عودة الإجراءات الاحترازية مرتبط بتقيدنا والتزامنا كمواطنين بالإجراءات الوقائية من خلال استعمال المعقمات وارتداء الكمامات وعدم المصافحة والبعد مسافة لا تقل عن متر ونصف ".

ولفت العصيمي إلي السيناريوهات الثلاث المتوقعة ومنها بعد انتهاء الموجة تتبعها انتكاسة كبيرة ثم تنتهي الموجة وتتبعها موجات صغيرة، متوقعا أن يكون موزونا فيروس موسمي يحدث في الشتاء.

وشدد العصيمي، قائلا:" لابد من التباعد الاجتماعي والجسدي والعزل الذاتي لذا فإن الدولة أقامت محاجر صحية ".