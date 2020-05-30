شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة: فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد وزير الصحة، توفيق الربيعة، فرض لبس الكمامات عند الخروج من المنازل، وذلك لتقليل الإصابات بفيروس كورونا الجديد.
وأضاف، خلال مداخلة له عبر قناة العربية، أن المملكة اتخذت عدة إجراءات منذ بدء الجائحة، كما نفذت الوزارة عدة برامج توعوية بشأن الفيروس.
وأشار إلى أن نسبة الوعى ارتفعت لدى الشعب السعودي، مؤكدًا أن تخفيف الإجراءات مرهونة بوعي المواطنيين في التعامل مع كورونا.
وحذر من عواقب الإخلال بالإجراءات الاحترازية، مضيفا أن ذلك سيجعلهم يعودون للوراء، فضلا عن أن غير الملتزم بالإجراءات سيعرض حياته وحياة من حوله لمخاطر هذا الفيروس.
وأبدى حزنه من بعض المناظر التى شاهدها لبعض الحالات الغير ملتزمة بالاجراءات الاحترازية والوقائية، متوقعا بأن تكون هذه الحالات محدودة، وستقل في الفترة المقبلة.
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